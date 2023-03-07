МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. РЖД в 2023 году строят и модернизируют инфраструктуру в два раза быстрее по сравнению с предыдущим годом, а объем выполненных работ на Восточном полигоне вырос в четыре раза, сообщила компания. РЖД в феврале увеличили погрузку каменного угля

"Темпы исполнения проектов строительства и модернизации инфраструктуры РЖД превышают прошлогодние показатели вдвое", — говорится в телеграм-канале компании со ссылкой на гендиректора РЖД Олега Белозерова. Глава компании рассказал об этом в ходе сетевого селекторного совещания по итогам работы компании в январе и феврале 2023 года.

По его словам, благодаря накопленному опыту и масштабной подготовительной работе строительный комплекс РЖД показывает положительную динамику.

"Объем выполненных работ на Восточном полигоне вырос в 4 раза", — добавляют РЖД. По словам Белозерова, которые цитирует компания, "принципиально важно поддерживать этот темп".

Он также отметил, что в пиковый период 2023 года на объектах строительства необходимо задействовать порядка 30 тысяч человек, а также более 6 тысяч единиц техники.