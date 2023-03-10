С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания Nouvelair Tunisie откроет с 7 апреля рейсы из Санкт-Петербурга в Монастир (Тунис), сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Победа" запустит рейсы в Узбекистан с 21 апреля

"Компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщает о запуске рейсов в Тунис в рамках весенне-летней навигации. С 7 апреля из аэропорта Пулково авиакомпания Nouvelair Tunisie открывает полетную программу в Монастир", — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 вместимостью 182 кресла.

С середины мая авиакомпания Nouvelair Tunisie планирует также запуск рейсов в столицу Туниса.

Аэропорт "Пулково" занимает третье место по объему пассажиропотока в России. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проектом его реконструкции и развития. В 2022 году воздушная гавань Петербурга обслужила 18,2 миллиона пассажиров и впервые стала вторым аэропортом страны по числу пассажиров, перевезенных на российских направлениях.