ДАМАСК, 11 мар — ПРАЙМ. Сирия и Россия изучают возможности сотрудничества в сфере реконструкции и развития железнодорожного сектора арабской республики, сообщил РИА Новости гендиректор Сирийских железных дорог Мудар аль-Аарадж. СМИ: Саудовская Аравия примет участие в восстановлении Турции и Сирии

"Мы находимся в постоянной координации с российской стороной в рамках протоколов о сотрудничестве и работы совместной российско-сирийской комиссии…, чтобы рассмотреть все идеи и ожидания с профильными компаниями российской стороны… и выйти на формат сотрудничества, который позволит провести масштабную реконструкцию железнодорожного сектора и продолжать управление инфраструктурой сирийских железных дорог, в том числе на линии Тартус — Хомс — Мхин — Эш-Шаркийя — Аль-Букемаль (КПП на границе с Ираком в провинции Дейр-эз-Зор — ред.)", — сказал он.

По его словам, планируется "создать рабочую программу по восстановлению и развитию линии Тартус — Хомс — Эш-Шаркийя, увеличить ее пропускную способность, а также изучить предложение о прокладке линии от станции Эш-Шаркийя до КПП Аль-Букемаль на границе с Ираком после того, как будет проведена встреча иракской, сирийской и российской сторон по этому вопросу".

Аль-Аарадж также рассказал, что убытки железнодорожного сектора страны за годы конфликта превысили миллиард долларов.

"Убытки железнодорожного сектора Сирии вследствие войны превысили миллиард долларов США. Железные дороги ввиду их стратегического значения стали прямой целью вооруженных террористических группировок, стремившихся дестабилизировать обстановку и нанести ущерб национальной экономике", — пояснил он. РЖД открыли сеть кофеен "Вокзалы России"

Он отметил, что из-за атак террористов была разрушена значительная часть железнодорожной инфраструктуры страны — в большинстве восточных, центральных и южных провинций были выведены из строя десятки мостов, подорваны участки полотна и железнодорожные составы, многие железнодорожные станции, мастерские и заводы были разграблены или разрушены. Значительно пострадали тоннели на участке между городами Алеппо и Латакия, которые боевики использовали в качестве укрытий.

В результате этих атак движение на большинстве линий было приостановлено, однако некоторые не прекращали работу и в годы войны, рассказал аль-Аарадж.

На сегодняшний день введенные против Сирии экономические санкции не позволяют обеспечить поставки оборудования, материалов и запчастей, необходимых для полноценного восстановления железнодорожного сектора, напомнил он. "Это заставляет искать варианты решения проблемы исходя из имеющихся возможностей, чтобы постепенно восстановить этот важный сектор", — сообщил он.

Сирийские железные дороги также пострадали в результате мощного землетрясения 6 февраля, сообщил аль-Аарадж. По его данным, сейчас создается база данных по установлению ущерба и проводится техническая экспертиза для будущих ремонтных работ.