МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Авиарейсы по маршрутам внутри Приморского края отменены в понедельник из-за непогоды, сообщение морским транспортом тоже ограничено, сообщила пресс-служба регионального правительства. В Приморье остаются без света полторы тысячи человек

В воскресенье Приморье накрыл снежный циклон, во многих районах прошел сильный мокрый снег. Месячная норма осадков была превышена во Владивостоке и в других частях региона, рассказали РИА Новости в Примгидромете. Зафиксировано выпадение 20-30 сантиметров снега, в Дальнегорском городском округе — до 50 сантиметров. Несколько поселков и часть Владивостока оставались без света по состоянию на утро понедельника.

"Из-за неблагоприятных погодных условий отменены авиарейсы по краю", — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что утренние рейсы морского транспорта на остров Попова и остров Путятина также были отменены. Вечерний переход на остров Попова планируется выполнить как обычно. Электрички в регионе курсируют без изменений, как и междугородние автобусы, кроме маршрута №603 " Находка – Преображение – Находка".

По прогнозу, в течение понедельника на северо-востоке края сохранится сильный снег. На остальной территории Приморья – небольшой снег, сильный ветер, на дорогах гололедица и снежный накат.