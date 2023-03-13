МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Производитель автомобилей УАЗ снова начал оснащать модели "Патриот", "Пикап" и "Профи" антиблокировочной системой тормозов (ABS), сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода. Водителям объяснили, как правильно подготовить автомобиль к весне

На сегодняшний день УАЗ "Патриот" можно купить в двух комплектациях — "Base Икар" и "Base Икар пакет Limited". Производитель поменял поставщика антиблокировочной системы. Ранее он закупал ее у Bosch, то теперь — у китайской AGP.

В пресс-службе завода также рассказали, что совсем скоро антиблокировочная система вновь станет доступна для машин СГР ("буханка").

В мае прошлого года правительство разрешило выпускать автомобили с более низкими нормами экологии и безопасности: так, например, производителей освободили от требования оснащать машины ABS, подушками безопасности и динамической системой стабилизации (ESP). Постановление действовало до 1 февраля 2023 года, а затем его продлили до 1 июня.

В конце февраля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ABS снова планируют сделать обязательным требованием по выпуску машин до конца этого года.