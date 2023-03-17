РЖД увеличили перевозки рыбной продукции из Приморья на 6,3 процента
РЖД нарастили перевозки рыбной продукции из Приморья на 6,3 процента в январе — феврале
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. РЖД в январе-феврале 2023 года увеличили перевозки рыбной продукции из Приморского края на 6,3%, сообщила компания.
"За два месяца по железной дороге из Приморского края отправили 122,5 тысячи тонн рыбной продукции. Это на 6,3% больше, чем за январь-февраль прошлого года", — говорится в сообщении РЖД в телеграм-канале.
Перевозки морепродуктов в рефконтейнерах превысили 77 тысяч тонн.
"Основные объемы доставки идут в Москву и Подмосковье, города Урала и Сибири", — уточняют РЖД.