МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. РЖД в январе-феврале 2023 года увеличили перевозки рыбной продукции из Приморского края на 6,3%, сообщила компания. Тунис будет импортировать российскую рыбную продукцию

"За два месяца по железной дороге из Приморского края отправили 122,5 тысячи тонн рыбной продукции. Это на 6,3% больше, чем за январь-февраль прошлого года", — говорится в сообщении РЖД в телеграм-канале.

Перевозки морепродуктов в рефконтейнерах превысили 77 тысяч тонн.

"Основные объемы доставки идут в Москву и Подмосковье, города Урала и Сибири", — уточняют РЖД.