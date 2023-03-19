КРАСНОДАР, 19 мар — ПРАЙМ. В международном аэропорту Сочи отменили почти 39 рейсов из-за тумана, сообщили журналистам в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика". "Аэрофлот" отменил рейсы в Сочи 19 и 20 марта из-за непогоды

"В районе аэропорта Сочи сохраняется сложная метеорологическая обстановка. Туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Авиакомпании переносят рейсы на более поздний период… Отменено 39 рейсов, в том числе 4 из числа ранее прибывших на запасной", — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за ночь на воскресенье из 57 рейсов выполнено два. На данный момент 16 воздушных судов находятся на запасных аэродромах. Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных и отмененных рейсов.

Ранее власти сообщили, что в Сочи 18 и 19 марта местами ожидается туман. Видимость составляет 500-1000 метров.