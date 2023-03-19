В сочинском аэропорту 19 марта отменили 39 рейсов из-за тумана
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КРАСНОДАР, 19 мар — ПРАЙМ. В международном аэропорту Сочи отменили почти 39 рейсов из-за тумана, сообщили журналистам в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика".
"В районе аэропорта Сочи сохраняется сложная метеорологическая обстановка. Туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Авиакомпании переносят рейсы на более поздний период… Отменено 39 рейсов, в том числе 4 из числа ранее прибывших на запасной", — сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что за ночь на воскресенье из 57 рейсов выполнено два. На данный момент 16 воздушных судов находятся на запасных аэродромах. Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных и отмененных рейсов.
Ранее власти сообщили, что в Сочи 18 и 19 марта местами ожидается туман. Видимость составляет 500-1000 метров.