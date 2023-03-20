МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Boeing Co в пятницу заявил, что подписал с армией США и международными клиентами, включая Австралию, контракт на производство 184 штурмовых вертолетов AH-64E Apache. "Ростех" представил модернизированный вертолет Ка-226Т в Абу-Даби

Стоимость контракта составляет 1,9 млрд долларов. Она может вырасти до более чем 3,8 млрд долларов с учетом будущих контрактов, уточнил Boeing.