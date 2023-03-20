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2023
https://1prime.ru/transport/20230320/840123637.html
Boeing подписал контракты на производство вертолетов AH-64E Apache
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Boeing Co в пятницу заявил, что подписал с армией США и международными клиентами, включая Австралию, контракт на производство 184 штурмовых вертолетов AH-64E Apache. Стоимость... ПРАЙМ, 20.03.2023
транспорт, бизнес, новости, boeing, контракт, вертолет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Boeing Co в пятницу заявил, что подписал с армией США и международными клиентами, включая Австралию, контракт на производство 184 штурмовых вертолетов AH-64E Apache.
Стоимость контракта составляет 1,9 млрд долларов. Она может вырасти до более чем 3,8 млрд долларов с учетом будущих контрактов, уточнил Boeing.