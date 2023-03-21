МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Обивка сидений в новых вагонах метро Москвы и для замены в уже курсирующих сделана в прежних бежево-коричневых тонах с буковкой "М", но на ней не сохраняются пятна, следует из фотографий, предоставленных РИА Новости производителем подвижного состава группой "Трансмашхолдинг" (ТМХ), и комментариев компании. Названы сроки выпуска в России вагонов увеличенного габарита

Пассажиры ранее говорили РИА Новости, что бежево-коричневая тканевая обивка сидений с буковкой "М" в уже курсирующих вагонах сохраняет пятна, чем вводит в заблуждение: кажется, что оно грязное. ТМХ ранее сообщал РИА Новости, что она будет постепенно заменена в этих составах на новую, а в новых вагонах, выпускаемых с конца 2022 года, сидения сделаны сразу из несохраняющих пятна тканей.

"Это шенилл. Новая обивка", — прокомментировали РИА Новости в ТМХ фотографии.

Шенилл – это ткань, на которой не остается разводов и пятен. Он легко чистится. При этом, отмечали в "Трансмашхолдинге", обивка мягкая и тактильно приятная.