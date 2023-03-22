МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Плотный адвективный туман покрыл в среду Благовещенск Амурской области, из-за чего четыре самолёта ушли на запасной аэродром в Хабаровск, сообщили РИА Новости в аэропорту. В аэропорту Анадыря снова задерживаются рейсы

"Сегодня утром из-за метеоусловий аэропорта Благовещенска, а конкретно из-за густого тумана, четыре борта ушли на запасной аэродром в город Хабаровск. Из них три борта — авиакомпании S7, маршрутом Москва – Благовещенск (два самолёта), и один Новосибирск-Благовещенск. Ещё один борт, четвёртый — это самолёт "Уральских авиалиний", сообщением Москва – Екатеринбург — Благовещенск также ушел в Хабаровск", — рассказал агентству пресс-секретарь Антон Сильвоник.

Кроме того, один рейс авиакомпании "Аврора" Хабаровск —Благовещенск —Тында вылетел из Хабаровска с задержкой по метеоусловиям аэропорта Благовещенск.

Сейчас туман уже рассеялся, первый рейс приняли по расписанию авиакомпании "ИрАэро" Иркутск —Улан-Удэ – Благовещенск —Владивосток. Остальные рейсы сейчас из Хабаровска возвращаются назад. Соответственно, у них сдвинулось обратное время вылета. Со всеми пассажирами работают представители авиакомпании в аэропорту, принимают все меры, которые в таких случаях прописаны законом, сказал Сильвоник.

В среду ночью южные районы области и столицу Приамурья накрыл плотный адвективный туман. Горизонтальная дальность видимости, по оперативным данным метеостанций, ухудшилась на юго-востоке области в Малиновке, Пояркове, Архаре до 500 метров, в Константиновке, Братолюбовке до 200 метров. В Благовещенске она составляла 100 метров. Причина этого явления — приближение глубокого юго-западного циклона. Теплая, влажная воздушная масса, смещающаяся над холодной поверхностью почвы, и отсутствие ветра стали благоприятными условиями для его образования, сообщили в амурском гидрометцентре.

Адвективные туманы образуются при движении тёплой влажной воздушной массы над холодной подстилающей поверхностью континента или моря. Они могут наблюдаться при ветре со скоростью 5 – 10 м/с и более, возникать в любое время суток, занимать большие площади и сохраняться в течение нескольких дней, создавая серьёзные помехи в том числе для авиации. Толщина адвективных туманов обычно составляет 300-500 метров, в отдельных случаях до 1000 метров.