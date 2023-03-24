МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Росморречфлот планирует до конца года заключить концессионное соглашение по созданию перегрузочного комплекса в Новороссийске, сообщил в ходе своего доклада глава ведомства Захарий Джиоев в рамках итогового расширенного заседания Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте. Пушилин рассказал, когда порт Мариуполя включат в грузосообщение России

"В этом году планируем заключить соглашение, тоже концессионное, по созданию универсального перегрузочного комплекса в порту Новороссийск", — сказал Джиоев.

Он напомнил, что в настоящее время по механизму концессии Росморречфлотом реализуется строительство портовых терминалов в Мурманске — проект "Лавна".

Джиоев добавил, что Росморречфлот готов оказать поддержку для включения портов Мариуполь (Донецкая Народная Республика) и Бердянск (Запорожская область) в логистические цепочки страны.

По его словам, ведомство рассматривает работу портов на восточном и южном направлении, в том числе в паромном сообщении и транспортировке грузов, в первую очередь, речь идет о строительных материалах для тех масштабных работ, которые ведутся сейчас в новых регионах.

Кроме того, Росморречфлот прогнозирует грузооборот портов новых российских регионов по итогам 2023 года на уровне одного миллиона тонн, добавил глава ведомства.