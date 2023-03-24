МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Грузооборот на внутренних водных путях России по итогам 2023 года может вырасти на 5%, сообщил глава Росморречфлота Захарий Джиоев. Росморречфлот создаст перегрузочный комплекс в Новороссийске

На вопрос журналистов о прогнозе по росту грузооборота внутренних водных путей по итогам 2023 года, он сообщил: "Рассчитываем, что примерно такая будет динамика. То есть это порядка 5%", — сказал Джиоев в кулуарах итогового расширенного заседания Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте.

По итогам прошлого года данный показатель составил 116 миллионов тонн, показав рост на 5,3%, сообщил он в ходе заседания.

"В условиях санкционных ограничений внутренний водный транспорт также показал положительную динамику работы. Работа выразилась в мощном приросте — … 5,3%, 116,4 миллиона тонн", — сказал глава ведомства.