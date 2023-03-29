МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Нефтяники предлагают повысить приоритетность поставок топлива по железной дороге для потребителей на востоке России, скорректировав временные правила определения очередности перевозок ж/д грузов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы "Газпром нефти" Александра Дюкова. Суд обязал S&P опровергнуть причастность "Роснефти" к контрабанде топлива

В условиях дефицита пропускной способности БАМа и Транссиба прием грузов к перевозке осуществляется с учетом приоритетов, установленных во временных правилах определения очередности. Дюков в письме от 7 марта к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, которое есть у газеты, "предлагает повысить приоритет перевозки нефтепродуктов в этом направлении, закрепив за ними четвертую очередь (сейчас топливо входит в пятую), куда входят субсидируемые грузы", пишет издание.

По данным газеты, Белоусов поручил Минтрансу, РЖД и Минэнерго до 10 апреля рассмотреть обращение.

"Газпром нефть" сталкивается с проблемой вывоза грузов российским потребителям на востоке страны, заявил Дюков на заседании коллегии Минэнерго во вторник. В своем письме Белоусову он пишет подробнее: сложности с ж/д отгрузками продукции Омского НПЗ привели "к вынужденным изменениям производственной и сбытовой программ "Газпром нефти" и недопоставкам топлива в восточные регионы страны относительно заявок потребителей".

Как писала газета в январе, нефтяники беспокоились трудностями в согласовании заявок с РЖД на перевозку нефтепродуктов на восток из-за высокой загрузки направления. Собеседники газеты тогда опасались, что проблема усугубится после вступления в силу с 5 февраля эмбарго ЕС на российские нефтепродукты и старта с апреля субсидий на поставку топлива по ж/д на Дальний Восток. В РЖД тогда отвечали, что обеспечивают бесперебойную доставку и не вводили специальных ограничений на перевозку топлива.