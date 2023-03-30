МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Несколько рейсов утром в четверг прибыли в аэропорт Владивостока с задержкой или вылетели позже запланированного из-за плохой видимости, два самолета приземлились в Хабаровске, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Шанхайский аэропорт "Хунцяо" возобновил международные рейсы

Ранее в телеграм-канале аэропорта Хабаровска появилась информация о приземлении рейсов Новосибирск — Владивосток и Красноярск — Владивосток. Сообщалось, что посадка связана с неблагоприятными метеоусловиями — туманом — в аэропорту Владивостока.

"С 2.49 (19.49 среды мск — ред.) по 9.05 (2.05 мск) были введены ограничения по видимости. С утра на прибытие были задержаны рейсы S7-6339 (Иркутск), HZ-5603 (Хабаровск). На вылет: S7-6340 (Иркутск), S7-5204 (Новосибирск) и SU-5600 (Хабаровск) по причине метеоусловий", — рассказали в пресс-службе.

В аэропорту Владивостока подтвердили, что посадка двух самолетов в Хабаровске утром тоже была вызвана метеоусловиями. Воздушная гавань уже вернулась к штатному режиму работы.