2023-03-31T13:51:38+03:00
2023-03-31T13:51:38+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230331/840255411.html
Поезда "Таврия" возобновили движение в Крым по графику
Транспорт
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Компания–перевозчик "ГрандСервисЭкспресс" сообщила о восстановлении графика движения поездов в Крым и из Крыма, нарушенный непогодой в Ростовской области. Ранее в компании... ПРАЙМ, 31.03.2023
транспорт, бизнес, новости, крым, поезда, железные дороги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — ПРАЙМ. Компания–перевозчик "ГрандСервисЭкспресс" сообщила о восстановлении графика движения поездов в Крым и из Крыма, нарушенный непогодой в Ростовской области.
Ранее в компании сообщили о задержке нескольких поездов, которые направлялись в Крым и из Крыма в Москву.
"Все поезда "Таврия", задержавшиеся из-за сильного снегопада в Ростовской области, введены в график или прибыли в пункты назначения", — сообщили в компании.
В компании принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.