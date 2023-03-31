СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — ПРАЙМ. Компания–перевозчик "ГрандСервисЭкспресс" сообщила о восстановлении графика движения поездов в Крым и из Крыма, нарушенный непогодой в Ростовской области. РЖД запустили выдачу справок через QR-коды

Ранее в компании сообщили о задержке нескольких поездов, которые направлялись в Крым и из Крыма в Москву.

"Все поезда "Таврия", задержавшиеся из-за сильного снегопада в Ростовской области, введены в график или прибыли в пункты назначения", — сообщили в компании.

В компании принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.