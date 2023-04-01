МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Правительство России с апреля 2023 года расширило географию поставок нефтепродуктов железнодорожным транспортом по льготному тарифу, включив в программу субсидирования ряд регионов Сибирского федерального округа, сообщил кабмин.

Речь идет о субсидиях железнодорожным перевозчикам на возмещение потерь при установлении льготных тарифов на доставку автомобильного бензина, дизельного топлива и авиакеросина.

Согласно постановлению, перевозки таких нефтепродуктов по льготному тарифу теперь возможны не только на Дальний Восток, но и в ряд регионов Сибирского федерального округа, а именно в Красноярский край и Иркутскую область.

Кабмин пояснял, что это позволит сдержать динамику оптовых цен, снизить давление на розницу, а также поддержать местных независимых операторов АЗС.

Федеральный бюджет предусматривает 9,3 миллиарда рублей на субсидирование программы в 2023 году.

Программа субсидирования перевозок нефтепродуктов по железной дороге заработала с 2022 года, придя на смену действовавшему механизму "дальневосточного демпфера". Госбюджет в 2022 году потратил на ее реализацию около 9,8 миллиарда рублей.

"Субсидия будет составлять 4 тысячи рублей за одну тонну", — уточнили РИА Новости в ФАС.

По мнению антимонопольного регулятора, такой механизм является серьезным фактором для выравнивания условий топливообеспечения Дальнего Востока и других регионов. Благодаря ему будет расширен список нефтеперерабатывающих заводов, которые смогут поставлять топливо на Дальний Восток. Например, не только с НПЗ в Сибирском федеральном округе, но и, например, из Башкортостана.

"Это должно помочь нарастить запасы топлива в регионах в преддверии высокого спроса в летний сезон как для АЗС в структуре ВИНКов (вертикально-интегрированные нефтяные компании — ред.), так и для независимых сетей. Кроме того, это позволит сократить издержки на транспортировку, что приведет к ценовой стабильности на нефтепродукты", — резюмировали в ФАС.