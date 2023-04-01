МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Самоходные машины и другие виды транспортной техники, произведенные в государствах — членах ЕАЭС, с 1 апреля будут регистрироваться в РФ только при наличии электронных паспортов (ЭПТС). Порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС продлили до 1 октября

Соответствующие решение Коллегии Евразийской экономической комиссии вступило в силу.

Импортеры и производители из стран ЕАЭС оформляют электронный паспорт самостоятельно. Помимо России, в ЕАЭС входят еще четыре страны: Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

ЭПТС — альтернатива бумажного паспорта транспортного средства, который перестали выдавать в РФ еще в 2020 году. Электронный паспорт содержит информацию о технических характеристиках, авариях, наложенных ограничениях, страховке, собственниках на протяжении всего срока эксплуатации транспортного средства.