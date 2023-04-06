МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Эксперты "Автотеки" (проект "Авито") определили по данным о запросах истории автомобилей в первом квартале 2023 года, у каких автобрендов и моделей наиболее высокий средний пробег. Об этом пишут "Известия". Эксперты оценили динамику цен на авто, ввезенные по параллельному импорту

Самым выносливым автомобилем, как выяснили эксперты, оказался пикап Isuzu D-Max со средним пробегом 391 101 километр. Вторую позицию занял Volkswagen Transporter с пробегом 378 996, а третье место досталось легковому семейству Toyota Carina E, (376 397 километров).

При этом самый большой средний пробег в категории от четырех до семи лет зафиксирован у автомобилей брендов "ГАЗ", Opel и Ctiroen, а среди конкретных моделей наиболее значительный километраж показал Hyundai Accent — 235 010 километров.

В категории от года до трех лет самый высокий средний пробег обнаружили у автомобилей марки Datsun. Второе место занял "ГАЗ", третье — Volkswagen. В числе "трехлеток" наибольший средний пробег зафиксировали у Kia Optima — 79 068 километров.