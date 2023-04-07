МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Перевозку грузов между Сахалином и Курилами в апреле начнет судно "Виктор", информирует региональное министерство транспорта. В Кремле не ответили на вопрос о выкупе доли Shell в "Сахалин — 2"

"С 9 апреля на линии Корсаков — Курилы перевозку грузов морским транспортом будет осуществлять судно "Виктор", — сообщает ведомство в Telegram-канале.

По информации министерства, 30 марта прошел конкурс по определению получателей субсидии на круглогодичные перевозки грузов (в том числе опасных) морским транспортом по маршрутам между сахалинским портом Корсаков и Курильском, Южно-Курильском, селом Малокурильское и Северо-Курильском. Победителем признана транспортная компания ООО "Курильский пролив".

"Первый рейс судна "Виктор" до острова Парамушир планируется уже 9 апреля, маршрут будет пролегать через острова Итуруп и Кунашир", — уточняется в сообщении.