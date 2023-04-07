На морскую линию Сахалина с Курилами выходит новое судно
Минтранс: на морскую линию Сахалина с Курилами выходит новое грузовое судно "Виктор"
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Перевозку грузов между Сахалином и Курилами в апреле начнет судно "Виктор", информирует региональное министерство транспорта.
"С 9 апреля на линии Корсаков — Курилы перевозку грузов морским транспортом будет осуществлять судно "Виктор", — сообщает ведомство в Telegram-канале.
По информации министерства, 30 марта прошел конкурс по определению получателей субсидии на круглогодичные перевозки грузов (в том числе опасных) морским транспортом по маршрутам между сахалинским портом Корсаков и Курильском, Южно-Курильском, селом Малокурильское и Северо-Курильском. Победителем признана транспортная компания ООО "Курильский пролив".
"Первый рейс судна "Виктор" до острова Парамушир планируется уже 9 апреля, маршрут будет пролегать через острова Итуруп и Кунашир", — уточняется в сообщении.