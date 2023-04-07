МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Китайские власти выполнили предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства совмещенного автомобильно-железнодорожного моста Джалинда-Мохэ, сообщает в пятницу АК "Железные дороги Якутии". В Приморье хотят построить новый мост в Китай

Делегация компании во главе с генеральным директором Василием Шимохиным побывала в Китае для обсуждения технологических и технических вопросов реализации проекта транспортного перехода Джалинда-Мохэ.

"Правительство Мохэ выполнило предварительное ТЭО строительства железной дороги Чаньин-Ляньян и строительства совмещенного автомобильно-железнодорожного моста Джалинда-Мохэ. Строительство железной дороги Чаньин-Ляньян протяженностью 94,8 километра предусмотрено в программе развития железных дорог до 2035 года на территории провинции Хейлуцзянь", — говорится в сообщении.

Потенциальный грузопоток по создаваемому коридору оценивается более чем 20 миллионов тонн.

"Это, в первую очередь, энергетические и коксующиеся угли по кратчайшему сухопутному маршруту с месторождений Якутии. Существующий дефицит в трех соседних Северо-Восточных провинциях Китая Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин составляет 10, 12-14 и 8-9 миллионов тонн соответственно. КНР имеет положительный опыт по использованию российских (якутских — ред.) углей и заинтересована в их импорте", — приводятся слова Шимохина.

По данным "Железных дорог Якутии", китайская сторона крайне заинтересована в возобновлении работы смешанного автомобильно-водного пункта пропуска Джалинда-Мохэ до окончания строительства моста и готова к запуску уже летом.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщал, что международный железнодорожный мост в Китай с учетом загруженности Транссиба позволит "сбрасывать" груз с юга Якутии напрямую в КНР, пересекая БАМ и Транссиб, и по этой рокаде, между Тындой и Сковородино, отправлять грузы напрямую в Китай.

Недавно сотрудничество Якутии с Китаем обсуждалось на встрече главы республики Айсена Николаева с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжан Ханьхуэем. Среди перспективных направлений глава региона назвал проект сотрудничества по строительству транспортно-логистического комплекса Джалинда-Мохэ (КНР). Николаев отмечал, что создание новых транспортных коридоров с Китаем будет выгодно для Якутии и даст мощный стимул для развития угольной промышленности и добычи железных руд.