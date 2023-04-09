МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Белорусские власти изучают возможность предоставления субсидий и льгот авиакомпаниям России, готовым организовать прямые рейсы в Минск из российских регионов, сообщил в беседе с телеканалом "Беларусь-1" посол республики в Москве Дмитрий Крутой. СМИ: авиакомпании Ближнего Востока начали принимать оплату по СБП

По словам Крутого, вопрос возможного субсидирования обсуждается на первом этапе.

Как пояснил посол, схема субсидирования будет состоять из трех частей: российская региональная субсидия, белорусские льготы по аэронавигационному и прочему обслуживанию в Национальном аэропорту Минск и "некий элемент субсидий в рамках денег Минтранса, в том числе бюджетных".

По словам Крутого, белорусская авиакомпания "Белавиа" "с учетом количества бортов и приоритетной загрузки на Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Казань не может дальше физически распыляться на другие регионы (Российской Федерации — прим. ред.)".

Он подчеркнул, что задача белорусского руководства состоит в налаживании прямых авиарейсов со всеми 16 городами-миллионниками России.

"Ближайший приоритет — Новосибирск. Это третий город России. По сути, авиационный хаб в Сибири", — добавил посол.