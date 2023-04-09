МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Tesla планирует наладить выпуск недорогих электромобилей с уменьшенным запасом хода. Одним из первых таких автомобилей станет электрофура Semi Light, сообщает Reuters. Маск сообщил, когда космический корабль Starship будет готов к запуску

По данным агентства, запас хода нового электрогрузовика составит около 480 километров. Для сравнения, запас хода уже выпущенной на рынок электрофуры Tesla Semi составляет около 800 километров.

На сегодняшний день сроки запуска доступных электрокаров в производство не раскрываются, но, как передает Reuters, уже известно, что машины будут оснащены литий-железо-фосфатными аккумуляторами (LFP).

При этом отмечается, что крупнейшие производители LFP-батарей сосредоточены в Китае, и на фоне обострения политической напряженности между Вашингтоном и Пекином с привлечением китайских поставщиков могут возникнуть сложности.