ХЕЛЬСИНКИ, 12 апр — ПРАЙМ. Финское министерство транспорта и коммуникаций, изучив предложения Еврокомиссии по изменению стандарта железнодорожной колеи в стране с русского на европейский, пришло к выводу, что это невыгодно, говорится в сообщении министерства. Россияне стали покупать меньше недвижимости в Финляндии

Европейская ширина колеи составляет 1435 миллиметров. Железнодорожные пути в Финляндии шире европейских — 1524 миллиметра — так называемая русская колея.

В августе 2022 года ЕК предложила Финляндии строить все новые железные дороги с шириной колеи европейского стандарта в связи с изменившейся мировой политической ситуацией.

"Министерство транспорта и коммуникаций 12 апреля 2023 года опубликовало отчет о возможностях и последствиях введения европейского стандарта путей в Финляндии. Согласно предварительным оценкам исследования, затраты на рассматриваемые варианты значительны по сравнению с выгодами. Варианты не являются жизнеспособными только с транспортной точки зрения", — говорится в сообщении.

Минкомтранс добавляет, что продолжит лоббирование своих интересов в ЕК и проведет дальнейшие исследования для более подробного расчета затрат и оценки воздействия внедрения новых транспортных стандартов на окружающую среду.