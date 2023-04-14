МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. ДР Конго обсуждает с российской компанией "Камаз" увеличение экспорта российских грузовиков, а также создание сборочного производства этих автомобилей в Киншасе, заявил РИА Новости посол ДРК в РФ Иван Вангу Нгимби. В Конго изучают возможность внедрения платежной системы "Мир"

По словам конголезского дипломата, ранее он провел встречу с главой компании "Камаз", в ходе которой, в том числе, обсудил поставки российских грузовиков в ДР Конго "в большем количестве".

"Помимо (поставок) запасных частей, сервисного обслуживания и обучения вождению этих автомобилей, мы также обсуждаем возможность создания в будущем завода по сборке автомобилей "Камаз" в Демократической Республике Конго", — сказал посол.

Он отметил, что российские грузовики "Камаз" очень известны в ДРК и местные пользователи "ценят их качество".