БАРНАУЛ, 15 апр — ПРАЙМ. Две трассы закрыли в Алтайском крае из-за снегопада и сильного ветра, написал глава региона Виктор Томенко в своем телеграм-канале. Водителям напомнили о "палитре" штрафов за езду без ОСАГО

"Сегодня из-за сильного снегопада с порывистым ветром нам пришлось ограничить движение по двум дорогам: по К-03 — от Змеиногорска до Рубцовска — движение ограничено для всех видов транспорта; по федеральной трассе А-322 — от Рубцовска до Барнаула — движение ограничено для автобусов и большегрузов", — отметил Томенко.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу на Алтае выпал снег, это считается аномалией для середины апреля. Ситуацию осложнило то, что автомобили и снегоуборочную технику уже переоборудовали для работы весной и летом. Снег и ветер прогнозируют в регионе до понедельника включительно.

"Я с дорожниками на связи, движение возобновится, как только это будет безопасно. А пока будьте, пожалуйста, аккуратнее на дорогах", — написал губернатор.