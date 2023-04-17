МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Китайские бренды по итогам I квартала смещают отечественный "Камаз" с лидирующей позиции среди выданных в лизинг новых грузовиков, свидетельствуют данные опрошенных РИА Новости лизинговых компаний. В Сибири и на Дальнем Востоке стремительно растет доля китайских машин

"Камаз" на первом месте. Но при этом российский производитель сталкивается с растущей конкуренцией от китайских марок, которые быстро наращивают свою долю в продажах", — сообщает лизинговая компания "Европлан".

А согласно продажам "Интерлизинга", "Камаз" уже находится на третьем месте, его соседями в пятерке являются грузовики производства КНР. "ТОП-5 среди марок грузовых автомобилей распределился следующим образом: Sitrak, Shacman, "Камаз", FAW, Howo", — приводит данные своего портфеля "Интерлизинг".

В портфеле "Газпромбанк Автолизинга" отечественный грузовик уже смещен с главенствующей позиции, и, хотя он числится в пятерке самых популярных марок среди "тяжеловесов", впереди уже выстроилась очередь из китайских представителей. "Лидерами продаж среди импортных марок стали Sitrak (17,9% от общего объема новой техники в сегменте грузового транспорта), Shacman (10,4%) и FAW (10,0%)", — огласили тройку лидеров в "Газпромбанк Автолизинге".

А вот отечественная Lada, по данным опрошенных компаний, сохраняет лидерство в легковом сегменте. "Первое место в топе сохранила марка Lada и ее бестселлер – модель Granta, которая с начала года оставалась самым доступным по цене легковым автомобилем", — говорят в "Европлане". В компании добавляют, что Kia, которая раньше всегда располагалась сразу после Lada, а иногда даже обгоняла ее, теперь занимает пятую строчку в рейтинге. Ее оттеснили китайские автомобили Chery, Haval, Geely.

"В пятерку самых популярных марок легковых автомобилей среди российских лизингополучателей вошли: Lada, BMW, Mercedes-Benz, Geely, Toyota", — сообщает "Интерлизинг", в чей топ-лист все еще входят автомобили класса "премиум". А у "Газпромбанк Автолизинга" топ-5 в легковом сегменте составили Lada (20,8%), Chery (12,5%,) Geely (12,4%), Haval (11,7%), Exeed (9,9%).

Кроме того, в списке выдач легкового транспорта в 2023 году много новых китайских имен, отмечают в "Европлане". "Hiphi, Tank, Voyah, Zeekr, Jetta (Volkswagen, выпущенный для китайского рынка) — все это китайские автомобили. Пока речь не идет об их массовых выдачах в лизинг, но начало положено", — отмечают в компании.