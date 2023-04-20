МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает увеличения количества газовых автомобильных заправок в России к 2035 году в три раза, на 1800 заправок – до 2696, следует из презентации первого заместителя министра энергетики Павла Сорокина на III Всероссийском газовом форуме. Раскрыты опасности, которые поджидают водителей на АЗС

Сорокин сообщил о разработке в министерстве Концепции развития рынка газомоторного топлива. "В целевом сценарии предусматривается увеличение количества объектов газозаправочной инфраструктуры в Российской Федерации с 896 единиц в 2022 году до 2696 единиц в 2035 году", – говорилось в его презентации.

Количество газовых АЗС в прошлом году выросло в полтора раза, с 601 заправки в 2021 году, тогда как в 2020 году в России действовало 500 газовых автозаправок.

Минэнерго ожидает, что от реализации концепции по целевому сценарию объём снижения расходов на топливо за 2023–2035 годах составит 5,1 триллиона рублей, объём сокращения выбросов парниковых газов за тот же период — 60,3 миллиона тонн.

Ведомство реализует программу расширения использования природного газа в качестве моторного топлива с 2018 года. Его потребление в прошлом году выросло на 28%, до 1,72 миллиарда кубометров. Самая дорогая автозаправка в Италии лишилась лицензии, пишет СМИ

Кроме того, Сорокин считает, что ежегодное потребление газа в качестве газомоторного топлива вырастет к 2035 году до 12 миллиардов кубометров.

"Мы подразумеваем, что мы выходим на 12 миллиардов кубометров газа потребления газа в виде газомоторного топлива к 2035 году. К 2030 году цель, которую мы перед собой ставим, 8 миллиардов в базовом сценарии. Существенная роль отведена СПГ, по нему рост. Если в компримированном газе рост 3-4%, то СПГ — в 10-15 раз к 2035 году", — сказал Сорокин в ходе Всероссийского газомоторного форума.

По его словам, Минэнерго в данный момент готовит концепцию развития рынка природного газа как моторного топлива до 2035 года.

Потребление в России газа как газомоторного топлива в прошлом году составило 1,7 миллиарда кубометров, 1,3 миллиарда — в 2021 году. По ожиданиям правительства РФ, к 2030 году показатель вырастет до 6,8 миллиарда, говорил вице-премьер Александр Новак.