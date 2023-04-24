МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. За 2022 год сотрудники Ространснадзора зафиксировали 69,6 тысячи нарушений режима труда и отдыха водителей при осуществлении международных перевозок, пишут "Известия" со ссылкой на данные ведомства. Раскрыты опасности, которые поджидают водителей на АЗС

Сообщается, что свыше 80% нарушений связано с отсутствием контроля за состоянием водителей во время рейса.

По данным Ространснадзора, "в 2022 году было зафиксировано 58,1 тысячи нарушений по ст. 11.23 КоАП РФ — управление транспортным средством без тахографа либо с нарушением требований по его использованию".

Тахографы — приборы, регистрирующие скорость движения автомобиля, его маршрут, время работы и отдыха водителя. В соответствии с постановлениями правительства и приказу Минтранса эти приборы должны устанавливаться в салонах автомобилей массой от 3,5 тонны и автобусах.

При этом член Общественного совета при Ространснадзоре Владимир Матягин отметил: "Достаточно поделить 70 тысяч на 365, и мы получим в день всего около 190 нарушений на все регионы России, то есть фактически по два нарушения в день на регион. Получается, что почти все перевозчики законопослушные? Такой показатель может говорить о низкой эффективности надзорных органов".

По словам координатор московского отделения Объединения перевозчиков России Сергея Рудаметкина, основными причинами нарушений являются низкие размеры штрафов за отсутствие тахографов и плохо развитая инфраструктура для отдыха водителей.

Среди других распространенных нарушений, зафиксированных в 2022 году, Ространснадзор выделил отсутствие знаков госрегистрации на транспортных средствах и прицепах, а также документов на перевозимый груз или списков пассажиров и невыполнение законных требований сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или иных ответственных лиц об остановке транспортного средства.