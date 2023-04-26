НАЛЬЧИК, 26 апр — ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind с 28 апреля запускает регулярные рейсы из Владикавказа в Казань, сообщил комитет по туризму Северной Осетии. ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты

"С 28 апреля авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы Владикавказ – Казань", — говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 (189 мест) по вторникам, пятницам и воскресеньям, время в пути составит три часа.