2023-04-26T16:48:12+03:00
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2023-04-26T16:48:12+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230426/840479025.html
Nordwind запустит рейсы из Владикавказа в Казань
Транспорт
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Авиакомпания Nordwind с 28 апреля запускает регулярные рейсы из Владикавказа в Казань, сообщил комитет по туризму Северной Осетии. "С 28 апреля авиакомпания Nordwind запускает... ПРАЙМ, 26.04.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, авиаперевозки, nordwind, владикавказ, казань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
НАЛЬЧИК, 26 апр — ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind с 28 апреля запускает регулярные рейсы из Владикавказа в Казань, сообщил комитет по туризму Северной Осетии.
"С 28 апреля авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы Владикавказ – Казань", — говорится в сообщении.
Уточняется, что рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 (189 мест) по вторникам, пятницам и воскресеньям, время в пути составит три часа.