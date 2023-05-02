МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Скоростной катамаран "Грифон", курсирующий по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи, будет запущен во вторник, сообщил РИА Новости директор компании "ВодоходЪ Экспресс", которая осуществляет перевозки, Михаил Антошин. РЖД в марте удвоили экспортные перевозки зерна

Как рассказывал Антошин, обычно суда запускают в сезон — с весны по октябрь, зимой это невозможно, поскольку в море шторм, отмечал он. Ранее Антошин сообщал, что катамаран проходит окончательные проверки и к 1 маю уже может быть запущен, однако из-за непогоды запуск судна был перенесен на 2 мая.

"Все по плану", — подтвердил собеседник агентства запуск катамарана "Грифон" во вторник.

При этом теплоход на подводных крыльях "Комета", также курсирующий из Сочи в Новороссийск, Геленджик и Анапу, будет запущен после 15-го мая согласно графику, отметил Антошин.

По словам генерального директора морского порта Сочи Юрия Владимирова, уровень цен и график расписания скоростного морского транспорта, курсирующего между курортами Кубани, останется на прежнем уровне с небольшими корректировками. Владимиров также отметил, что планируемый запуск "Грифона" в Республику Абхазия пока отменяется, поскольку в прошлом году перевозки не были востребованы.

Во времена СССР из Сочи курсировали морские пассажирские судна в Новороссийск, затем несколько десятилетий этот вид транспорта не использовался. Возобновился морской регулярный рейс по маршруту Новороссийск — Геленджик – Сочи в 2021 году, когда под управлением компании "ВодоходЪ Экспресс" стал курсировать скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", каждый рассчитан на 120 посадочных мест.