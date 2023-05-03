МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Субсидии закрытым аэропортам юга в 2023 году пока сократили втрое, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Российские авиакомпании перевыполнили план по перевозке пассажиров

"По словам одного из источников, закрытым аэропортам согласовано выделение почти 2,5 миллиарда рублей за прошедший I квартал 2023 года из резервного фонда правительства… Другой собеседник точную сумму не называет, но указывает, что она будет в 3 раза меньше прошлогодней. По его словам, снижение финансирования обусловлено тем, что аэропорты за прошлый год не смогли полностью освоить выделенный им объем средств", — говорится в статье. При этом представитель Минфина РФ рассказал газете, что министерство "концептуально поддерживает" продление указанной меры поддержки закрытым аэропортам.

Как уточняет газета, 28 апреля 2023 года Минтранс опубликовал на портале правовой информации проект постановления правительства об утверждении правил предоставления субсидий закрытым аэропортам в 2023 году. Сумма в документе указана не была, представитель Минтранса изданию ее также не назвал. В пояснительной записке к проекту отмечалось, что поддержка предоставляется для того, чтобы закрытые аэропорты могли сохранить не менее 90% персонала по сравнению с началом 2022 года.

В 2022 году субсидии аэропортам увеличивались трижды. В апреле на компенсацию операционных расходов закрытых аэропортов из резервного фонда было выделено более 1,5 миллиарда рублей. В мае эта сумма по решению правительства была удвоена до 3 миллиардов рублей. В августе премьер Михаил Мишустин говорил, что меры поддержки 11 закрытым аэропортам расширят еще почти на 2,5 миллиарда рублей. Наконец, в октябре 2022 года Мишустин сообщил о выделении дополнительной поддержки в размере 2 миллиардов рублей. Названа средняя цена авиабилета в мае-августе из Москвы по России

В феврале глава Росавиации Александр Нерадько заявил, объем субсидий закрытым аэропортам юга России в 2023 году будет сопоставим с объемом прошлого года. Нерадько уточнил, что Росавиация уже посчитала объем субсидий за декабрь-март и сумма должна быть такой же, как в 2022 году.

Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ведомство многократно продлевало запрет на полеты в эти аэропорты. Сейчас он действует до 9 мая, сообщил источник газеты в одном из аэропортов.