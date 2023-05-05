МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Функцию начала и завершения аренды машин в центре Москвы ограничат до 10 мая из-за проведения мероприятий, также введут ограничение доступа к сервисам кратковременной аренды машин, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Жители крупных российских городов стали чаще покупать электросамокаты

"В связи с проведением мероприятий в центральной части города до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды", — говорится в сообщении.

Пользователей попросили быть внимательнее и обращать внимание на рекомендации операторов аренды автомобилей.