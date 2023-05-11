МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России за январь-апрель вырос на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 300,5 миллиона тонн, сообщил Росморречфлот. Назван срок запуска речных грузоперевозок между ЕАО и Китаем

При этом объем перевалки сухих грузов вырос на 21% и составил 146,4 миллиона тонн, наливных грузов — на 4%, до 154,1 миллиона тонн.

Кроме того, грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 3,4%, до 33 миллиона тонн. "Перевалка сухих грузов там выросла на 32,3%, до 9,7 миллиона тонн, наливных — сократилась на 5,2%, до 23,3 миллиона тонн", — уточняет Росморречфлот.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна прибавил 8% и составил 87,7 миллиона тонн. Из них перевалка сухогрузов выросла на 17,9%, до 37,1 миллиона тонн, а наливных — увеличилась на 1,8% до 50,6 миллиона тонн.

Мощный рост показывает грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна, где общий объем перевалки вырос на 22% — до 100,1 миллиона тонн, в том числе сухие грузы — на 35,7%, до 47,8 миллиона тонн, наливные — на 11,7%, до 52,3 миллиона тонн.

Продолжил рост грузооборот морских портов Каспийского бассейна, отмечают в ведомстве. Перевалка на Каспии прибавила 28,7%, составив 2,1 миллиона тонн. Практически вся прибавка обязана стремительному росту перевалки сухих грузов на 63,5% и составившему 1,2 миллиона тонн. Вклад наливных грузов гораздо скромнее — 0,7%, или 0,9 миллиона тонн в абсолютных цифрах.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос на 7,1% и составил 77,6 миллиона тонн. При этом объем перевалки сухих грузов там увеличился на 9,5%, до 50,6 миллиона тонн, а наливных грузов — прибавил 3%, составив 27 миллиона тонн.

"По сравнению с показателями первого биместра (январь-февраль 2023 года) (+2,6%), и первого квартала… (+10,0 %) рост грузооборота морских портов РФ сохраняет положительную динамику. Второй месяц подряд впервые за период с начала 2022 года ни в одном из пяти морских бассейнов России не отмечено сокращения общего объема грузоперевалки", — резюмирует Росморречфлот.