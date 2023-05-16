МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Строительство трассы "Владивосток-Находка-порт Восточный" в Приморье идет с отставанием графика, а стоимость первого ее участка за восемь лет выросла вдвое, сообщает во вторник Счетная палата России по итогам проверки. Власти профинансируют строительство важных инфраструктурных объектов

"Строительство автодороги "Владивосток-Находка-порт Восточный" идет с отставанием от графика. За 2022 год техническая готовность первого участка (с 18-го по 40-й км) увеличилась всего на 0,2% — с 92,8% до 93% на 1 ноября 2022 года. При этом по факту (с учетом роста стоимости и сроков строительства) объект готов только на 55,9%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок завершения строительства — декабрь 2020 года — был дважды перенесен, второй раз — на декабрь 2022го. Дорога до сих пор не построена.

"По отдельным мероприятиям отставание от графика составляет от 1 до 14 месяцев. С учетом полной приостановки работ по 5 мероприятиям и необходимости корректировки ПСД ожидаемый срок реализации объекта – 2024 год", – приводится комментарий аудитора Счетной палаты Валерия Богомолова.

Также проверка показала, что из-за оползней на участках и роста цен на строительные ресурсы пришлось делать корректировки проектно-сметной документации.

"В результате проводимые корректировки приводят к удорожанию объекта практически в два раза: за восемь лет его стоимость увеличится с 20,7 миллиарда рублей в 2016 году до 40,1 миллиарда рублей в 2024 году", – отметил Богомолов.

Ранее Счетная палата рекомендовала отказаться от строительства второго участка дороги и вместо этого реконструировать уже существующую трассу А188 "Артем-Находка-порт Восточный". Это обойдется в 236,5 миллиарда рублей, что на 70,4 миллиарда рублей дешевле, чем строить второй участок автодороги "Владивосток-Находка-порт Восточный". Отмечается, что пока ведомства прорабатывают вопрос об экономической целесообразности такого решения.

Трасса Владивосток–Находка–порт Восточный является частью международного транспортного коридора "Приморье-1".