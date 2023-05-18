МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит субсидии закрытым аэропортам юга и центральной части России на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам и договорам займа в период с декабря 2022 года по март 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство одобрило направление субсидий производителям зерновых культур

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О выделении Росавиации в 2023 году бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидий российским аэропортам на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России за декабрь 2022 года — март 2023 года", — говорится в сообщении.

В прошлом году на субсидии закрытым аэропортам было выделено порядка 6,7 миллиарда рублей, сообщала замруководителя Росавиации Наталья Андрианова.

В феврале глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что объем субсидий закрытым аэропортам юга России в 2023 году будет сопоставим с объемом прошлого года. Нерадько уточнил, что Росавиация уже посчитала объем субсидий за декабрь-март и сумма должна быть такой же, как в 2022 году.

В начале мая Минфин России сообщил РИА Новости, что поддерживает продление мер поддержки закрытых аэропортов юга и центральной части России, на эти цели за декабрь-март будет выделено 2,5 миллиарда рублей.

Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля прошлого года. Временно не производятся полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Также правительство обсудит итоги жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики в прошедшем осенне-зимнем периоде (ОЗП) и подготовку к новому сезону, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: Об итогах прохождения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2022-2023 годов и задачах по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 годов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на заседании в четверг правительство также рассмотрит проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике".

Данный законопроект направлен на выстраивание долгосрочных отношений энергокомпаний и потребителей в условиях санкционного давления, а также недопущение снижения их финансово-экономической устойчивости, стимулирование и активизацию инвестиционного климата и предпринимательской деятельности в регионах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.

В апреле глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщал, что максимум зимних нагрузок в отопительном сезоне был пройден штатно. Он также отмечал, что системных нарушений по обеспечению топливом энергообъектов в прошедший ОЗП допущено не было. Генерирующими компаниями было организовано накопление и поддержание в течение всего периода необходимых запасов топлива на уровне нормативов. В новых регионах, уточнял министр, ОЗП также прошёл удовлетворительно.