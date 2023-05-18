МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Текущий год на рынке лизинга автомобилей ознаменован ростом спроса на электромобили отечественного и китайского производства, в частности — Evolute и Voyah, рассказали опрошенные РИА Новости лизинговые компании. В России вчетверо вырос спрос на обогревательные приборы

"В 2022 году компания передала клиентам в 1,3 раза больше новых электромобилей, чем в 2021 году. При этом за первые четыре месяца текущего года было реализовано почти 2/3 от объема прошлого года. В этом году в силу дефицита большинства импортных марок клиенты компании приобретали электромобили только отечественных и китайских брендов — Evolute, "Москвич", Voyah", — рассказали в "Газпромбанк Автолизинг". При этом, уточняют в компании, премиальный кроссовер Voyah по итогам первых четырех месяцев 2023 года стал безусловным лидером продаж.

"Марка-лидер по числу выданных в 2023 году в лизинг электромобилей удивляет. На первом месте оказалась новая премиальная марка из Китая Voyah", — подтверждают в компании "Европлан". Стоимость электромобилей Voyah Free – 7,3 миллиона рублей, а минивена Voyah Dream (ранее в России он назывался Dreamer) – около 11 миллионов рублей. Однако именно эти электромобили являются самыми популярными в портфеле "Европлана".

Второе место ожидаемо занимает российская марка Evolute, добавляют в компании. "Но и тут из двух представленных на рынке моделей лидирует более дорогая: кроссовер i-JOY (3,5 миллиона рублей): их было выдано в 2 раза больше, чем доступных i-PRO (от 1,9 миллиона рублей)", — привели данные в компании. Лизинг Evolute реализуется компаниями с использованием субсидии Минпромторга РФ, которая позволяет компенсировать до 25% от стоимости автомобиля.

Активное развитие отечественных производителей отметили в "Сбербанк Лизинге". "Evolute i-PRO продано 179 экземпляров в 2022 году и ожидается дальнейшее увеличение спроса на модель в 2023 году", — отметила директор корпоративного бизнеса компании Ольга Кириллова.

Она рассказала, что и другие российские автопроизводители не остаются в стороне. "Так, Lada анонсировала модели Largus и Niva на электромоторе. "Москвич 3e" запустил партию техники в эксплуатацию. Группа ГАЗ активно работает над этим направлением. Вовлекаются в сферу государственные концерны — Росатом, развивающий модель "Атом", концерн "Алмаз-Антей", — рассказала Кириллова.

Лизинговые компании резюмируют, что электромобили продолжают восприниматься как интересные и дорогие приобретения, хотя они являются очень демократичными: помогают значительно сократить расходы за счет отсутствия транспортного налога в большинстве регионов, бесплатному проезду по платным магистралям, бесплатной парковке, значительному сокращению числа ТО, а главное – отсутствию необходимости тратиться на топливо. По данным "Сбербанк Лизинг", в 2022 году в РФ было продано, в том числе в лизинг, 2998 электромобилей — рекордный показатель.