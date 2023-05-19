МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Россия и Грузия с пятницы возобновляют полеты между странами, остановленные еще в 2019 году: первый рейс из Москвы в Тбилиси выполнит российская авиакомпания "Азимут". ЕС сожалеет о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией

Рейсы в столицу Грузии будут выполняться ежедневно на отечественных самолетах SSJ100. Полеты будут осуществляться из московского аэропорта "Внуково". Грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновляет полеты в Москву с 20 мая. Зарубежный перевозчик будет летать из Тбилиси во "Внуково" на самолетах Boeing 737.

В ХОЛОД

Правительство России ввело визовый режим с Грузией еще в декабре 2000 года – это объяснялось борьбой с перемещением боевиков, многие из которых укрывались на территории Грузии. В ответ Грузия тоже вводила визовый режим для россиян, однако в 2012 году в одностороннем порядке ввела безвизовый режим.

С 2008 года между странами нет дипломатических отношений.

Грузинско-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне по указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно было запрещено летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

В ТЕПЛО

Запрет на полеты президент РФ Владимир Путин снял своим указом 10 мая. Также глава государства отменил с 15 мая визовый режим с Грузией. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД отменяет свою рекомендацию российским гражданам от 21 июня 2019 года воздерживаться от поездок в Грузию.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отмена виз и возобновление авиарейсов – решение гуманитарного характера. Он рассказал, что в адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения граждан и предпринимателей обеих стран, общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры, и они просили принять эти решения.