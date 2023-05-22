АНКАРА, 22 мая — ПРАЙМ. Переговоры технических делегаций Турции, ООН, России и Украины по проблемным вопросам в зерновой сделке возможны в ближайшие дни в онлайн-формате, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Источник: Турция ведет переговоры с Западом об оплате российской продукции

Встреча с участием РФ, Украины, Турции и ООН по продуктовой сделке может пройти на следующей неделе, заявил ранее на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"В ближайшие дни мы ожидаем продолжение переговоров технических делегаций, которые представят наработки своим властям", — сообщил собеседник агентства, добавив, что "они могут состояться в формате онлайн".

Также, по его словам, в настоящий момент прорабатываются варианты по переподключению Россельхозбанка к SWIFT, обсуждается возможность посредничества турецкого банка.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эквивалентные разблокированию варианты подключения Россельхозбанка к SWIFT прорабатываются, есть надежды после продления зерновой сделки.

"Да, обсуждаются различные варианты, связанные с переподключнием (Россельхозбанка к SWIFT). Есть очень активные усилия генсека ООН, есть наши (официальной Анкары) усилия различных ведомств", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, на какой стадии находятся переговоры по Россельхозбанку.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.