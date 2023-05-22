МИНСК, 22 мая — ПРАЙМ. Белорусские компании смогут с 2024 года в полной мере совершать каботажные автоперевозки в России, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Нацбанк Белоруссии спрогнозировал уровень инфляции на ближайшие месяцы

"Обычный каботаж, когда наш перевозчик, условно, везет наш груз на Дальний Восток и на обратном пути мог бы между российскими городами совершить еще какую-то перевозку, он будет разрешен со следующего года", — привело его слова в понедельник агентство Белта.

Крутой уточнил, что так называемый "инвестиционный каботаж" будет разрешен ранее — после ратификации соответствующего соглашения двумя странами. "Инвестиционный каботаж, когда мы можем перевозить строительные грузы в рамках строящихся проектов, будет разрешен сразу, и это была принципиальная договоренность президентов", — пояснил Крутой.

По его словам, планируется также поэтапно ввести безразрешительную систему перевозок в третьи страны через территорию России, то есть отменить так называемые "дозволы", которые Белоруссия была вынуждена получать в России. "В зависимости от группы стран — Евросоюз, Балканы и так далее — до 2030 года тоже будет поэтапно все это отменено", — проинформировал посол.

Касаясь тематики сотрудничества с Россией в транспортно-логистической сфере, белорусский посол рассказал, что "два важных базовых соглашения уже подписаны на уровне министров (транспорта двух стран — ред.)". "Они переданы в правительства и в ближайшее время будут ратифицированы", — сказал он.

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщал в марте, что Минск и Москва могут в первом полугодии 2023 года подписать соглашения о поэтапном переходе на безразрешительные автоперевозки и о выравнивании авиатарифов. Он пояснял, что это те два вопроса в транспортной сфере, касающиеся условий работы авиации и автоперевозчиков, которые Минск и Москва должны решить в 2023 году в рамках интеграционных союзных программ.

В конце марта премьер Белоруссии Роман Головченко сообщал, что Минск и Москва продолжают обсуждать срок, когда белорусские компании смогут выполнять каботажные автомобильные грузоперевозки в РФ. Он также говорил, что Минск и Москва договорились о единых аэронавигационных тарифах для авиакомпаний в обеих странах, теперь обсуждают сроки вступления решения в силу.