МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Пассажиропоток московского аэропорта "Домодедово" в апреле 2023 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 1,605 миллиона человек, сообщила авиагавань. Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на рейсы

"Количество рейсов увеличилось на 24% по сравнению с прошлым годом и составило свыше 10 тысяч взлетно-посадочных операций", — говорится в сообщении аэропорта.

Пассажиропоток на международных направлениях увеличился на 62% и составил 582 тысячи человек. Самыми популярными зарубежными направлениями стали: Дубай, Шарджа, Ташкент, Анталья, Ош.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 19% — до 1,023 миллиона человек. Самыми популярными были маршруты в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург.

"Количество путешествующих в эти города составило 366 тысяч человек, что на 36% выше, чем за аналогичный период прошлого года", — уточняет "Домодедово".

Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова — одна из крупнейших воздушных гаваней России. В 2022 году пассажиропоток составил 21,2 миллиона человек.