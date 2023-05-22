МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Оператор пассажирских перерезок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) с 26 мая запускает поезд "Таврия" из Москвы в Керчь, сообщила компания. РЖД увеличили глубину продажи билетов с 45 суток еще на несколько поездов

"С 26 мая поезда "Таврия" начнут курсировать из Москвы в Керчь… Продажи билетов на поезд уже открыты", — говорится в сообщении ГСЭ.

Уточняется, что до 19 июня поезда будут курсировать по датам (ежедневно или через день), с 19 июня – ежедневно.

Из Москвы поезд отправится в 9 часов 42 минуты, спустя сутки – в 14 часов 45 минут – он прибудет в Керчь. Общее время в пути из Москвы в Крым – 29 часов 03 минуты. Поезд проследует через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. Время отправления поезда из Крыма – 17 часов 20 минут, в Москву он прибудет на следующий день – в 23 часа 40 минут. Общее время в пути из Крыма в столицу — 30 часов 20 минут.

Поезд полностью сформирован из новых купейных вагонов в новой ливрее. Каждое купе оборудовано двумя нижними трансформируемыми местами (постель убрана в спинку дивана) и двумя верхними полками. Столики теперь трансформируются – у них можно складывать боковые панели, чтобы они не мешали спать.

В каждом вагоне установлена новая система подачи питьевой воды. Туалеты вагона оборудованы гигиеническим душем. Дополнительно в одном из двух санузлов есть пеленальный столик, во втором – полноценная душевая кабина, ей можно воспользоваться за дополнительную плату. Чтобы воды хватало всем пассажирам, вагоны оборудованы баками на 1600 литров (в вагонах без душа – на 800 литров). Штабные вагоны всех трех составов предполагают сдвоенное купе для маломобильных граждан.