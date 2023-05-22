ТБИЛИСИ, 22 мая — ПРАЙМ. Опубликованная в СМИ информация о начале регулярных морских перевозок из Батуми в Новороссийск не соответствует действительности, сообщило Агентство морского транспорта Грузии. Грузия стала вторым популярным направлением для полетов среди россиян

Ранее на странице Минэкономики Армении в соцсетях появилось сообщение о том, что запущена морская перевозка грузов по маршруту Батуми — Новороссийск. При этом отмечалось, что проведена пилотная морская перевозка контейнеров. Информацию распространили местные СМИ.

"Распространенная отдельными армянскими СМИ информация о начале регулярных морских перевозок с апреля месяца из Батуми в российский город Новороссийск является интерпретированной и не соответствует действительности", — сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице агентства в соцсети.

В агентстве заявили, что в апреле судно под флагом Палау, Haci Musa Ucak, действительно, произвело два коммерческих рейса между Батуми и Новороссийском. При этом агентство отмечает, что это не регулярные рейсы, а рейсы коммерческого характера, которые выполняются систематически.

"Компания — владелец данного корабля не входит в санкционный список и продолжает выполнять коммерческие рейсы. Что касается груза, то он полностью транзитный и предусмотрен для Армении", — отметило агентство.

Минфин и Агентство морского транспорта в постоянном режиме ведут мониторинг как кораблей, так и их владельцев в отношении санкций, добавили в ведомстве.