МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) взыскал с Siemens Mobility судебную неустойку в размере более 6 миллионов рублей за каждый день неисполнения решения суда, которым был признан незаконным отказ дочерней структуры немецкого концерна Siemens от исполнения договора на поставку 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан" и которым ответчика обязали исполнять этот договор от 7 июня 2019 года. "Гранд Сервис Экспресс" запустит поезд из Москвы в Керчь

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд удовлетворил заявление истца частично — РЖД просили взыскать астрент в размере около 30 миллионов рублей в день.

В апреле, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Siemens Mobility, это февральское решение арбитражного суда Москвы вступило в законную силу. Как пояснил представитель истца в понедельник, ходатайство о присуждении астрента заявлено, чтобы понудить ответчика исполнить судебный акт в части продолжения исполнения договора.

Ответчик заявил, что астрент — институт российского права, а договор регулируется немецким, поэтому истцу следует отказать. Кроме того, по словам ответчика, астрент присуждается, когда решение в принципе исполнимо, в данном же случае сотрудники Siemens не могут его исполнять под страхом уголовной ответственности. Наконец, представитель немецкой компании обратил внимание суда на то, что под видом неустойки фактически заявлены убытки, а также на ее чрезмерный размер. Как отметил ответчик, в случае ее присуждения истец через год получит сумму, равную прибыли за 2021 год.

Соглашение на закупку и техническое обслуживание новых "Сапсанов" РЖД заключили в июне 2019 года. Siemens Mobility и АО "Группа "Синара" обязались поставить 13 десятивагонных составов с сентября 2022 по июль 2023 года. Общая стоимость контракта на поставку — 513,5 миллиона евро, говорилось в сообщении РЖД. Кроме того, Siemens взял на себя техобслуживание и ремонт подвижного состава в течение всего срока его службы (30 лет). Стоимость допсоглашения на техническое обслуживание составила еще 583,1 миллиона евро.

Но в октябре Siemens Mobility направила в адрес РЖД уведомление о расторжении договора "по причине введенных санкций в отношении российских юридических лиц", как говорится в решении суда.

Суд, удовлетворяя иск РЖД, указал, что "санкционное законодательство США и ЕС противоречит публичному порядку, а как следствие не должно применяться на территории РФ", следовательно, ответчик не имел права расторгнуть договор в одностороннем порядке. Кроме того, суд отметил, что ограничительные меры, согласно разъяснениям самого ЕС, "не подлежат применению к уже имевшим место и исполнявшимся договорам".