КИШИНЕВ, 22 мая — ПРАЙМ. Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила, что приостановка полетов и продажи билетов из-за финансовых проблем продлена до 16 июня. Уровень годовой инфляции в Молдавии в апреле достиг 18 процентов

Со 2 марта молдавский авиаперевозчик отменил более двух десятков рейсов. Представители Air Moldova объяснили это операционными и финансовыми проблемами. Компании пришлось отменить 46 рейсов в период с 21 по 25 апреля. В ответ на это Орган гражданской авиации Молдавии провел внеплановую проверку авиакомпании Air Moldova и обязал компанию выплатить пассажирам положенные компенсации за отмену рейсов. Компания обратилась в суд за разрешением на реструктуризацию, чтобы привлечь инвесторов, со 2 мая были приостановлены полеты и продажа билетов, ожидалось, что рейсы возобновятся во второй половине мая.

"Авиакомпания Air Moldova продлила приостановку полетов до 16 июня 2023 года. Пассажиры, чьи рейсы были отменены, получили уведомление об отмене на адрес электронной почты, указанный при покупке билета. В этом случае пассажир может запросить полный возврат стоимости билета, следуя инструкциям, полученным на адрес электронной почты", — сообщается на сайте компании.

Осенью прошлого года Air Moldova сообщила о возобновлении полетов в Москву, однако власти Молдавии, сославшись на Орган гражданской авиации, объявили о запрете авиарейсов в Россию. После этого лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор назвал решение официального Кишинева рейдерской атакой, цель которой — обанкротить сектор воздушного транспорта. При этом сам авиаперевозчик уточняет, что продолжает прилагать усилия для решения ситуации, "чтобы преодолеть все созданные препятствия".

С конца февраля прошлого года молдавские авиакомпании прекратили полеты в города России в связи с закрытием воздушного пространства Молдавии и Украины. Перелеты в этом направлении не возобновили после частичного открытия воздушного пространства Молдавии в сторону Европы.

Долететь из России в Молдавию и обратно можно было только с пересадкой в стране за пределами ЕС. Самые удобные аэропорты стыковки — Стамбул и Ереван.