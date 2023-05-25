БИШКЕК, 25 мая — ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал страны ЕАЭС дать доступ к транспортным коридорам союза для государств-членов, не имеющих выхода к морю. Путин анонсировал принятие важных решений в энергосотрудничестве ЕврАзЭС

"Предлагаю обратить особое внимание на обеспечение доступа к транспортным коридорам для стран ЕАЭС, не имеющих выхода к морю", — заявил глава государства в ходе своего выступления на заседании Высшего экономического совета ЕАЭС в Москве.

Жапаров акцентировал внимание на необходимость развития новой инфраструктуры транспортных коридоров, в частности по направлениям север-юг и восток-запад.

"В прошлом году был утвержден перечень приоритетных инфраструктурных интеграционных проектов в сфере транспорта. Необходимо активизировать работу по расширению данного перечня с учетом долгосрочных перспектив, а также создавать условия для их успешной реализации, в том числе в части их финансирования", — заявил лидер Киргизии.

Как добавил Жапаров, в то же время "для увеличения скорости доставки товаров необходимо создание экосистемы мультимодальных перевозок с оцифровкой всех товаросопроводительных документов".

"Текущий геоэкономический миропорядок требует от нас внедрения эффективных решений для поддержания и увеличения объемов взаимной и внешней торговли. Одним из таких решений является минимизация контрольных мероприятий на внутренних границах ЕАЭС и повышение прозрачности регулирования", — добавил киргизский лидер.

По его словам, в этих целях подписано и вступило в силу соглашение о применении навигационных пломб в союзе, которое позволит исключить риски незаконного перемещения товаров и повысить транзитную привлекательность государств-членов ЕАЭС.

"Успех реализации данного соглашения будет измеряться по мере достижения заложенных в нем целей, включая создание благоприятных условий для добросовестного бизнеса, исключение излишних барьеров и бюрократии при проведении контрольных мероприятий. Выражаю надежду, что правительства нашей пятерки приложат максимальные усилия для достижения указанной цели", — уточнил Жапаров.

Президент озвучил, что считает необходимым усилить взаимодействие государственных органов наших стран путем обмена опытом и необходимой информацией.

"Комиссия (Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК — ред.) должна содействовать госорганам в выявлении и профилактике препятствий в тех сферах, где применяется единое регулирование, а также в проведении работы по усилению потенциала национальных служб и органов. Полагаю, что такой подход снизит уровень барьерного накала", — уточнил киргизский лидер.