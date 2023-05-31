МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Число компаний по аренде самокатов в России выросло с 8 в 2018 году до 37 в 2023 году, при этом в 2021 году их было 52, подсчитали для РИА Новости эксперты "API Контур".

"С 2018 по 2023 год рынок российского кикшеринга увеличился почти в 5 раз — с 8 компаний до 37. При этом в 2021 году компаний такого профиля было еще больше — 52. Снижение количества организаций аналитики объясняют тем, что рынок занимают крупные игроки, с которыми сложно конкурировать небольшим сервисам", — сказали эксперты.

По их словам, большинство сервисов начали работать в 2020 году, треть — в 2021. Большинство компаний, ведущих самокатный бизнес, занимаются и другими видами деятельности — каршерингом, прокатом велосипедов, доставкой.

"По состоянию на 2023 год, две трети кикшеринговых компаний ведут свой бизнес в разных регионах России и охватывают от 4 до 10 городов, и только треть — в одном… Абсолютным лидером по количеству кикшеринговых компаний является Москва — там их 16. Вторую строчку в этом рейтинге делят Санкт-Петербург, Челябинск, Иркутск, Казань, где их девять. Третью — Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Оренбург, Белгород — с 8 компаниями", — уточнили аналитики.

Согласно исследованию, самую большую выручку на прокате самокатов сделал сервис Whoosh, ближайший конкурент уступает компании по этому показателю втрое.

"Несмотря на востребованность, не все крупные города готовы принять большое количество самокатов — не хватает оборудованных парковок и велодорожек. Другой сдерживающий фактор — удорожание стоимости самокатов и деталей к ним, дорогостоящая утилизация аккумуляторов. Всё это регулирует рынок, но при этом не мешает развивать свой бизнес крупным компаниям", — пояснила руководитель проекта API "Контур.Фокуса" Елена Катаева.