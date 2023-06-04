В Суэцком канале полностью восстановили судоходство
Глава администрации Суэцкого канала: судоходство по водной артерии полностью восстановили
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ТУНИС, 4 июня — ПРАЙМ. Судоходство в Суэцком канале полностью восстановлено после отбуксировки сломавшегося танкера, сообщил глава администрации водной артерии Усама Рабиа.
"Судоходное движение на канале возобновлено в обоих направлениях, так как быстро удалось устранить техническую неисправность в механизмах нефтеналивного танкера SEAVIGOUR после завершения отбуксировки танкера до 17-го километра нумерации канала", — сказал он.
В воскресенье утром Рабиа сообщал о том, что администрация канала направила три буксира к нефтяному танкеру, у которого сломалось оборудование. Сообщалось, что судно шло из России в Китай.