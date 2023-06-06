ТАШКЕНТ, 6 июн — ПРАЙМ. Узбекистанская авиакомпания Centrum Air в конце июня начинает еженедельные полеты из городов республики в Москву, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Мировые авиакомпании повысили общий прогноз отраслевой прибыли на 2023 год

"С июня авиакомпания запускает рейсы в столицу России из Бухары, Ургенча и Термеза", — говорится в сообщении Centrum Air для СМИ.

По данным пресс-службы, авиаперевозчик будет осуществлять в Москву регулярные рейсы раз в неделю: с 19 июня — из Ургенча, с 21 июня — из Бухары, с 24 июня — из Термеза.

На сегодняшний день Centrum Air выполняет международные рейсы в Тбилиси, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Рас-эль-Хайму, напомнили в авиакомпании.

Centrum Air станет еще одной авиакомпанией из Узбекистана, осуществляющей рейсы в Москву. В настоящий момент полеты в столицу РФ выполняют Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания в республике, Qanot Sharq Airlianes и Panorama Airways.