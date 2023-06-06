ХАБАРОВСК, 6 июн — ПРАЙМ. Авиакомпания iFly Airlines открыла прямые рейсы в Санкт-Петербург из Хабаровска, сообщает аэропорт региона. Узбекистанская Centrum Air начнет еженедельные полеты в Москву

"Сегодня из международного аэропорта Хабаровск отправился первый рейс авиакомпании iFly из Хабаровска в Санкт-Петербург. Airbus A330-200 доставил в Северную Столицу 179 пассажиров", — говорится в сообщении аэропорта.

По расписанию рейсы перевозчика в Санкт-Петербург в летнем расписании международного аэропорта Хабаровск запланированы дважды в неделю — по вторникам и пятницам. По направлению доступны субсидированные билеты для пассажиров до 23 лет, мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, для инвалидов I группы, детей-инвалидов, инвалидов с детства I, II групп, а также для многодетных семей. На перелет по сниженной цене из Хабаровска в Северную столицу могут рассчитывать и жители Дальнего Востока с постоянной пропиской.

Также, как рассказали РИА Новости в воздушном узле города, в четверг намечен старт полетной программы iFly Airlines в Минеральные Воды. Рейсы будут выполняться впервые за последние 13 лет, уточнили в пресс-службе.

В декабре прошлого года аэропорт сообщал, что авиакомпания открыла продажи на прямые рейсы летнего сезона в Сочи. Полеты на побережье Черного моря запланированы с 10 июня два раза в неделю: по четвергам и субботам. Отмечалось, что реализация авиапрограммы перевозчика в Сочи в 2022 году показала высокие результаты — полеты выполнялись с 18 июля по 28 сентября, тогда iFly перевезла из аэропорта Хабаровска 12 тысяч пассажиров.

Авиакомпания iFly Airlines была основана в 2009 году и базируется в московском аэропорту Внуково. Входит в топ-20 российских авиаперевозчиков. Деятельность компании сосредоточена на внутрироссийских и международных пассажирских и грузовых рейсах. В эксплуатации находятся самолеты Airbus A330-200/300.