МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. РЖД с 8 июня 2023 года запускают скоростные электропоезда "Ласточка" между Сочи и Гагрой, сообщила компания. РЖД попросили вагоностроителей создать туристический вагон

"Скоростной комфортабельный поезд начинает курсировать между Сочи и Гагрой с 8 июня", — говорится в сообщении.

Пятивагонные "Ласточки" будут ходить ежедневно, отправляясь из Сочи (без заезда в аэропорт) по местному времени в 11.54, из аэропорта Сочи в 18.52, из Гагры в Сочи (через аэропорт) в 07.30, из Гагры в аэропорт Сочи в 15.15. Время в пути будет составлять около трех часов.

"В зависимости от маршрута остановки предусмотрены на станциях Имеретинский Курорт, Адлер, Хоста, Мацеста, и на остановочных пунктах Гагрыпш, Церетели (Абаата)", — пишут РЖД.

Компания уточняет, что таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).

"Билеты появятся в продаже совсем скоро", — добавляется в сообщении.